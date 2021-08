Hertha BSC verleiht Angreifer Lukebakio an VfL Wolfsburg

Berlin. Dodi Lukebakio geht ab sofort für den aktuellen Spitzenreiter VfL Wolfsburg auf Torejagd. Der Tabellenletzte Hertha BSC verleiht den 23 Jahre alten belgischen Angreifer bis zum Ende dieser Spielzeit der Fußball-Bundesliga.

"Die Option für diesen Wechsel hat sich kurzfristig eröffnet und macht für beide Seiten Sinn", sagte Herthas neuer Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, in einer Mitteilung.

Lukebakio spielt seit dem Sommer 2019 beim Hauptstadtclub. Er war vom FC Watford zur Hertha gewechselt, sein Vertrag in Berlin bis Ende Juni 2024 gültig. "Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt", sagte Lukebakio in einer Mitteilung des VfL, der mit drei Siegen aus drei Spielen die Liga anführt.

Lukebakio gehörte eigentlich zum Stammpersonal des erneut sportlich schon wieder schwer kriselnden Clubs, der drei Niederlagen in den ersten drei Meisterschaftsspielen kassierte. "Mit seinen Leistungen für unsere Herthaner empfahl sich der Offensivspieler für die belgische A-Nationalmannschaft und feierte für das Team von Trainer Roberto Martínez im November 2020 sein Debüt", hieß es in der Mitteilung der Hertha auch, die nun aber auf den Angreifer verzichten muss.

© dpa-infocom, dpa:210830-99-20909/2