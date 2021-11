Hertha: Jovetic kommt zurück nach Berlin

Herthas Stevan Jovetic am Ball.

Berlin (dpa) – Für das Derby gegen Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kann Hertha-Trainer Pal Dardai möglicherweise doch mit Stevan Jovetic planen.

Der Offensivmann wurde nach einem negativen Corona-Test aus Montenegro zurück in der Hauptstadt erwartet. Der 32-Jährige war in der Vorwoche trotz Impfung bei seinem Fußball-Nationalteam positiv getestet worden.

Schnelles Spiel - Alles zum FC Carl Zeiss Jena Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zum FCC E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob Jovetic im Derby spielen kann, muss noch in kardiologischen Untersuchungen geklärt werden, teilte die Hertha bei ihrer Pressekonferenz vor dem Stadt-Duell mit. Dardai will nach eigener Aussage erst am Samstag über seine Aufstellung entscheiden. Im Angriff könnten für Jovetic auch Davie Selke, Krzysztof Piatek oder Ishak Belfodil spielen.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-48645/2