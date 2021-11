Herthas neue Derby-Aktion: Blau-weiße Flagge als Werbeplakat

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC ist vor dem Derby beim 1. FC Union wieder aktiv geworden.

Die Blau-Weißen haben in Berlin 300 Werbeflächen gebucht, eine davon wurde direkt vor dem Stadion an der Alten Försterei, in der Union am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Gastgeber für Hertha ist, mit der Flagge bestückt. "Weil wir uns als Verein für ganz Berlin begreifen und Fans in ganz Berlin haben und noch mehr für uns gewinnen wollen, heißt es bei Hertha. Die "Bild" hatte zuerst über diese Aktion berichtet.

Bereits im vergangenen Dezember hatte Hertha eine Aktion extra zum Derby gestartet und mehrere zehntausend Vereinsfahnen in allen Stadtbezirken aufgestellt. Da die Aktion nicht genehmigt war, wurde gegen den Verein ein Bußgeld verhängt.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-16892/2