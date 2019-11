Nach Anruf in die Talkrunde

Nach Anruf in die Talkrunde Empörter Hoeneß-Anruf beim TV-Talk - "Abteilung Attacke"

München Uli Hoeneß ist in wenigen Tagen nicht mehr Präsident des FC Bayern. Gänzlich ruhig dürfte es danach aber nicht um ihn werden - im Gegenteil. Bereits am Sonntag sorgte er mit einem Live-Anruf in einer Talk-Sendung für Aufsehen. Solche Aktionen könnten sich wiederholen.