Hoffenheim verpflichtet Schalker Bülter - Vertrag bis 2026

Zuzenhausen Es hatte sich lange angedeutet, nun ist der Wechsel von Marius Bülter vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim perfekt. Von den Schalker Fans verabschiedet sich der Stürmer mit emotionalen Worten.

Die TSG Hoffenheim hat Marius Bülter vom Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der baden-württembergische Erstligist mit. Laut Medienberichten soll er eine Ablöse von rund vier Millionen Euro kosten.

Schwamm drüber!



Willkommen bei der TSG, Marius! pic.twitter.com/eHBIhXEzc4 — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 6, 2023

Bülter war im Juli 2021 vom 1. FC Union Berlin zu Schalke 04 gekommen und erzielte in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen). Damit war der Angreifer nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22, sondern mit acht Treffern maßgeblich an der starken Rückrunde der Gelsenkirchener beteiligt. Insgesamt erzielte er in der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga elf Tore.

Bülter richtet emotionale Worte an Schalke-Fans

Mit emotionalen Worten verabschiedete sich Bülter bei Instagram von den Schalker Fans. „Die Entscheidung, Schalke 04 zu verlassen, ist mir alles andere als leicht gefallen, weil ich es jede Sekunde geliebt habe, für diesen Verein zu spielen“, schrieb er. Bülter bat um Verständnis für den Wechsel: „Ich hoffe, ihr könnt meinen Wunsch, weiter in der Bundesliga zu spielen, verstehen!“ Weiter hieß es in seinem Beitrag: „Ich bin mir sicher, dass wir uns wieder sehen werden, bis dahin hoffe ich, dass Ihr mich in guter Erinnerung behaltet....“

Bei der TSG äußerte sich Geschäftsführer Alexander Rosen zum Transfer: „Jeder im Club war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen“, sagte er. „Marius vereint viele Eigenschaften, auf die wir nach einer für uns lehrreichen Saison besonderen Wert legen: Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr.“ Die Hoffenheimer waren Tabellen-12. geworden und zeitweise in Abstiegsgefahr.