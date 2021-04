Khedira zurück im Kader von Hertha BSC

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC plant im brisanten Berliner Derby gegen den 1. FC Union wieder mit Ex-Weltmeister Sami Khedira.

"Sami hat diese Woche nicht nur mittrainiert, sondern gut mittrainiert. Ihn werde ich bestimmt mitnehmen. Es ist gut, wenn er im Kader dabei ist", sagte Trainer Pal Dardai bei einer Pressekonferenz. Ob der 33 Jahre alte Khedira am 4. April (18.00 Uhr/Sky) auch schon in der Startelf stehen wird, ließ Dardai offen. Der Routinier hatte die vergangenen drei Ligabegegnungen wegen einer Wadenverletzung verpasst. Dardai hat nun "ein gutes Gefühl".

Hertha konnte die letzten beiden Hauptstadtduelle zu Hause zwar für sich entscheiden, steht vor dem Spiel in der Alten Försterei aber gehörig unter Druck. Vor dem 27. Spieltag ist Hertha nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt, Union ist als Siebter weiter auf Kurs Europapokal. "Man muss feststellen, dass Union eine sehr, sehr starke Saison spielt. Das erkennen wir an. Es wird kompliziert, am Ende vor Union zu stehen", sagte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich und ergänzte: "Das ist eine neue Situation."

Trotzdem gebe es gerade nach dem 3:0 zuletzt gegen Bayer Leverkusen Grund, positiv nach vorne zu blicken. "Wenn man die letzten Spiele sieht, kann man schon optimistischer sein", sagte Friedrich. Dardai ergänzte, angesprochen auf Unions Stärke bei Standardsituation: "Wir haben einiges stabilisiert. Wenn wir ein Standardtor kassieren, müssen wir zwei andere machen."

Fehlen werden Hertha neben dem gesperrten Vladimír Darida auch die verletzten Luca Netz und Eduard Löwen.

