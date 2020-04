Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kohfeldt-Hoffnung für Werder: "Du beginnst neu"

Bremen. Trainer Florian Kohfeldt sieht im Falle einer Fortsetzung der Bundesliga-Saison neue Chancen auf den Klassenerhalt für Werder Bremen.

"Alles, was wir jetzt sagen, ist spekulativ. Aber wenn wir noch einmal spielen, dann wird diese Negativdynamik, in der wir vom Kopf her ein Stück weit drin waren, wegfallen", sagte der 37-Jährige in einem Podcast des NDR-Hörfunks. "Du beginnst neu. Zwar in einer schlechten Ausgangslage. Aber nicht belastet durch mehrere Niederlagen am Stück und eine schlechte Stimmung im Umfeld. Es würde wieder eine kleine neue Saison beginnen", meinte der Fußball-Lehrer.

Nach 25 Spieltagen der vorerst bis zum 30. April unterbrochenen Bundesliga-Saison sind die Bremer mit einem Spiel weniger nur Tabellenvorletzter. Von den vergangenen elf Ligaspielen haben sie lediglich eins gewonnen. Kohfeldt möchte jedoch in der Diskussion um eine mögliche Fortsetzung der Saison keinerlei Druck auf die Politik ausüben. "Die einzige Meinung, die ich dazu habe, ist: Ich werde mich definitiv ohne Murren oder ohne Euphorie der Entscheidung derer beugen, die sie im Sinne der Gesellschaft zu fällen haben", sagte er.