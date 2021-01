Kramaric überflügelt Olic als kroatischer Rekord-Torschütze

Sinsheim. Andrej Kramaric ist seit Sonntag der erfolgreichste kroatische Torschütze in der Fußball-Bundesliga. Der 29 Jahre alte Stürmer von der TSG 1899 Hoffenheim traf in der 7. Minute gegen den 1. FC Köln per Handelfmeter zum Zwischenstand von 1:0.

Damit erzielte er in 146 Spielen in seinen fünf Jahren für die Kraichgauer 73 Tore. Der WM-Zweite von 2018 ist auch Rekordtorschütze seines Clubs. Ex-Profi Ivica Olic (Hamburger SV, FC Bayern München, VfL Wolfsburg) hat 72 Liga-Tore auf dem Konto. Für Kramaric war es zugleich der elfte Saisontreffer, dabei hatte er im Herbst nach einer Corona-Erkrankung wochenlang gefehlt.

