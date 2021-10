Leipzigs Trainer Marsch und die Pks von Streich

Freiburg. Mit Respekt hatte sich Leipzigs Trainer Jesse Marsch vor dem ersten Bundesliga-Aufeinandertreffen über Christian Streich geäußert.

Ihm gefielen dessen Pressekonferenzen, sagte der US-Amerikaner über seinen Freiburger Kollegen, der häufig auch kritisch über das Fußball-Geschäft redet oder eine Meinung zu sozialpolitischen Themen vertritt. Und diesmal?

Er sei doch enttäuscht von der Pressekonferenz, sagte RB-Coach Marsch mit einem Schmunzeln nach dem 1:1 am Samstag in Freiburg. Er habe gehofft, es gehe "um Politik oder so was", meinte er - und sorgte für Lachen. Streich konterte: "Wenn ich dich jetzt höre, Jesse, muss ich sagen, bei dir lachen sie immer und bei mir schauen sie nur. Du hast dich blendend vorbereitet."

