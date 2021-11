Leverkusen beendet Negativserie: Sieg gegen Bochum

Leverkusen Viermal nacheinander gelingt Leverkusen in der Bundesliga kein Sieg. Gegen den VfL Bochum klappt es nun wieder. Der Torschütze zum 1:0 feiert eine Premiere.

Bayer Leverkusen hat seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beendet und das Westduell mit dem VfL Bochum gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane besiegte den Aufsteiger im Heimspiel aufgrund der besseren Torchancen verdient mit 1:0 (1:0). Amine Adli gelang vor 22.538 Zuschauern bereits in der 4. Minute der entscheidende Treffer für die Werkself, die zuvor viermal in Serie in der Liga nicht gewonnen hatte. Die Bochumer hielten kämpferisch voll dagegen, waren im Angriff aber zu harmlos.

Beide Mannschaften brauchten keine Anlaufzeit und starteten direkt mit hohem Tempo ins Spiel. Jeremie Frimpong flankte den Ball hoch ins Zentrum, und Adli ließ die Leverkusen-Fans nach seinem platzierten Kopfball früh jubeln. Für den 21-Jährigen war es das erste Bundesliga-Tor im zehnten Spiel. Kurz zuvor hatte Bochums Elvis Rexhbecaj Pech, als er mit einem harten Distanzschuss den Pfosten traf.

Angefeuert von zahlreichen mitgereisten Fans versteckten sich die Gäste aus dem Ruhrgebiet gegen die spielerisch überlegenen Gastgeber nicht. Immer wieder verlagerten die Blau-Weißen die Partie in die Bayer-Hälfte, spielten rund um den Strafraum aber häufig zu kompliziert und ungenau.

Die besseren Chancen hatte Leverkusen. Nationalspieler Florian Wirtz, der nach seiner Hüftbeuger-Verletzung in die weiterhin stark ersatzgeschwächte Bayer-Mannschaft zurückkehrte, zielte freistehend zunächst per Kopf nicht exakt genug (16.). Dann schob er den Ball mit dem Fuß knapp am Tor vorbei (39.). Kurz vor dem Pause hatte die Werkself Glück, dass es nach einem harten Einsteigen von Jonathan Tah gegen Christopher Antwi-Adjei keinen Elfmeter für Bochum gab.

Die Gäste begannen nach dem Seitenwechsel mit viel Schwung. Wille und Engagement waren dem VfL in jedem Zweikampf und bei jeder Offensivaktion anzusehen. Wirkliche Torgefahr strahlten die Spieler von Coach Thomas Reis jedoch weiter kaum aus.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Bochum das Risiko und schob seine Reihen immer weiter nach vorn. Für Bayer 04 ergaben sich Konterchancen, die die Rheinländer jedoch zum Teil fahrlässig vergaben. Wirtz, der an fast jedem Angriff beteiligt war, traf auch bei einer weiteren großen Gelegenheit das Tor nicht (57.). Der eingewechselte Paulinho scheiterte an Bochums Keeper Manuel Riemann (78.). So blieb das Spiel bis zum Ende spannend, Bochum gelang jedoch kein später Ausgleich mehr.

