Leverkusen mehrere Wochen ohne Weiser

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss in den kommenden Wochen ohne Michell Weiser auskommen.

Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger zog sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt (1:2) am vergangenen Samstag (1:2) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu, teilte der Werksclub am Mittwoch mit. Der Tabellen-Dritte empfängt im Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) Werder Bremen.

Weiser war zuletzt auch als möglicher Neuzugang beim FC Schalke 04 gehandelt worden. Der Revierclub sucht noch eine Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position und wollte Weiser dem Vernehmen nach bis zum Saisonende ausleihen.

