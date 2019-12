Toptorjäger Robert Lewandowski wird an der Leiste operiert.

Lewandowski nach Bayern-Sieg sofort zur Leisten-Operation

München. Bundesliga-Toptorjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München wurde nach dem Bundesliga-Heimsieg des deutschen Fußball-Meisters gegen den VfL Wolfsburg gleich ins Krankenhaus gefahren. Der 31-Jährige sollte noch an der Leiste operiert werden.

Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt verließ zusammen mit dem polnischen Nationalspieler die Allianz Arena. "Wir wollen keine Zeit verlieren", hatte Trainer Hansi Flick erklärt. Dem 31-jährigen Lewandowski sollte bei dem Eingriff ein Netz in die Leiste eingesetzt werden. Bei einem optimalen Heilungsverlauf muss der Angreifer rund zehn bis 14 Tage pausieren, wie Flick berichtete. Lewandowski dürfte damit nach der Winterpause im ersten Rückrundenspiel in Berlin gegen Hertha BSC am 19. Januar wieder zur Verfügung stehen.

Der Pole führt die Torschützenliste der Bundesliga nach der Hinrunde mit 19 Treffern an. Nur ein Tor weniger erzielt hat der deutsche Nationalstürmer Timo Werner von RB Leipzig.