Lewandowski beendet Training vorzeitig - FCB gibt Entwarnung

München. Rekordjäger Robert Lewandowski hat das erste Training des FC Bayern München im Quarantäne-Trainingslager vorzeitig beendet.

Die "Bild" berichtete zuerst vom Trainingsabbruch des Weltfußballers. Laut Vereinsangaben trainierte Lewandowski "aufgrund von Belastungssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft". Der 32-Jährige jagt den fast 50 Jahre alten Torrekord von Gerd Müller.

Die Bayern gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg, eine Woche später steht am letzten Spieltag die Heimpartie gegen den FC Augsburg an. Lewandowski steht aktuell bei 39 Saisontoren. Ein Treffer fehlt ihm damit noch zur historischen 40-Tore-Bestmarke von Müller aus der Saison 1971/72. Die jüngste Bilanz sprach deutlich dafür, dass der 32-Jährige den Rekord knackt: In seinen vergangenen acht Liga-Einsätzen verbuchte der Weltfußballer 15 Tore.

Lewandowski hatte im April vier Ligapartien und das Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain wegen einer Bänderverletzung im Knie verpasst. Im Sommer steht für den Angreifer auch noch die Europameisterschaft mit Polen im Fokus.

Bei der Einheit am Donnerstag war auch Corentin Tolisso dabei. Der französische Mittelfeldspieler wurde Mitte Februar aufgrund eines Sehnenrisses im linken Oberschenkel operiert und arbeitet seitdem an seinem Comeback.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-584726/3