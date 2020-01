Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Löwen verlässt Hertha-Trainingslager - Wechsel steht bevor

Berlin. Nach nur einem halben Jahr steht der frühere U21-Nationalspieler Eduard Löwen bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC schon wieder vor dem Abgang.

Der 22-Jährige verabschiedete sich aus dem Trainingslager der Berliner in den USA und wollte sich nach Club-Angaben auf den Weg nach Deutschland machen. Es gehe darum, "dort letzte Gespräche zu führen", teilte Hertha via Twitter weiter mit.

Zuletzt hatte das Fachmagazin "Kicker" über ein Interesse von Ligakonkurrent FC Augsburg an dem Mittelfeldspieler berichtet. Die Schwaben waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, die Mannschaft befand sich Sonntagnachmittag auf dem Weg ins Trainingslager nach Malta.

Löwen war im Sommer für rund sieben Millionen Euro Ablöse vom Absteiger 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt. Er bestritt in der Hinrunde sieben Bundesligapartien, davon nur zwei von Beginn an. Unter Trainer Jürgen Klinsmann stand Löwen beim 0:0 zum Hinrundenabschluss gegen Borussia Mönchengladbach in der Anfangsformation.