Mainz. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für einige Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten.

Der ungarische Nationalspieler unterzieht sich zur Behandlung einer Erkrankung auf ärztlichen Rat hin in der kommenden Woche einem operativen Eingriff, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige verpasst somit das Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (15.30 Uhr) und auch den Rückrundenstart Anfang Januar.

