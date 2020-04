Romano Schmid (r) in der Europa League in Aktion für den Wolfsberger AC.

Mittelfeldspieler Schmid kehrt zu Werder Bremen zurück

Bremen. Der derzeit verliehene Romano Schmid soll im Sommer zu Werder Bremen zurückkehren und dort ein fester Bestandteil des Profi-Teams werden.

"Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns seine ersten Schritte in der Bundesliga machen wird", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann in einer Mitteilung des Tabellenvorletzten. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler gehört aktuell zum Kader des österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC.

Wie in Deutschland ist auch in Österreich die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit unterbrochen. Schmid wechselte im Januar 2019 zu Werder und sammelte mit Wolfsberg bereits Erfahrungen in der Europa League.