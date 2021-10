Ist in Quarantäne: Torwart Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart Nächster Corona-Fall beim VfB: Keeper Bredlow in Quarantäne

Stuttgart. Beim VfB Stuttgart gibt es einen weiteren Corona-Fall. Nach Abwehrchef Waldemar Anton und Flügelspieler Erik Thommy wurde auch Ersatztorhüter Fabian Bredlow positiv auf das Virus getestet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Bredlow habe am Vortag schon nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und befinde sich nun genau wie Anton und Thommy in häuslicher Isolation.

Die ebenfalls am Vortag durchgeführte Testreihe mit dem gesamten Kader sowie dem Trainer- und Betreuerstab der Schwaben habe hingegen ausschließlich negative Testergebnisse ergeben, heißt es weiter. Das geplante nicht-öffentliche Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen könne stattfinden.

