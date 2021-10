Negativserie verlängert: Bielefeld verliert gegen Mainz

Jae-sung Lee (l) brachte Mainz in Bielefeld in Front.

Bielefeld. Arminia Bielefeld hat die Pokalrevanche verpasst und auch im Liga-Alltag gegen den FSV Mainz 05 verloren. Nur vier Tage nach dem 2:3 in der 2. Runde des DFB-Pokals kassierte Bielefeld in der Fußball-Bundesliga eine 1:2 (1:1)-Niederlage und bleibt in der Meisterschaft sieglos.

Durch die Gegentore von Jae-Sung Lee (25. Minute) und Jonathan Burkardt (69.) verharrt das Team von Trainer Frank Kramer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Jacob Laursen (42.) traf zwischenzeitlich zum 1:1. Die Gäste aus Mainz dagegen feierten den dritten Pflichtspielerfolg innerhalb von nur acht Tagen.

Der Mainzer Trainer Bo Svensson setzte trotz einer kurzen Regeneration nach dem intensiven Pokalspiel am Dienstagabend, das erst nach der Verlängerung beendet war, in der Startformation auf seine Pokal-Helden. Es gab in der Anfangself keine Neuerungen. Anders beim Gegner, wo es gleich fünf Veränderungen gab. Unter anderem spielte Fabian Klos erstmals seit drei Pflichtspielen wieder von Anfang an.

Und die Bielefelder waren vor 19.477 Zuschauern das wachere Team, hatten einen starken Beginn. Schon nach zwei Minuten war 05-Torhüter Robin Zentner beim Distanzschuss von Bryan Lasme gefordert. Jedoch agierten die Arminia-Profis - wie so oft schon in der vergangenen Spielen - im Abschluss zu harmlos und zu zögerlich. Auch im Spielaufbau fehlte es an Ideen. Dadurch bauten sie den Gegner auf.

Denn mit zunehmender Spieldauer glänzten die Mainzer wie schon im Pokalduell durch ihr schnelles Umschaltspiel. So ergaben sich einige Chancen: Onisiwo (10.) köpfte noch vorbei, aber als Arminia-Keeper Stefan Ortega einen Schuss von Onisiwo (25.) nicht festhalten konnte, staubte Lee zum 1:0 für Mainz ab.

Die Gäste blieben torgefährlich, hatten schon in der ersten Hälfte gute Chancen zum zweiten Treffer - vor allem Onisiwo (32./37.). Die größte Möglichkeit (41.) vergaben jedoch nacheinander Burkardt, Onisiwo und Widmer, als sie aus kürzester Distanz den Ball nicht über die Torlinie brachten. Im Gegenzug traf Bielefeld zum 1:1. Laursen beendete einen Angriff mit einem Schuss von der Strafraumgrenze erfolgreich.

Nach dem Seitenwechsel waren die Mainzer zwar das aktivere Team, Jean-Paul Boetius (49.) hatte die erste großen Chance, doch Bielefeld gab nicht auf. Die Hausherren kämpften und tauchten immer wieder gefährlich vor dem Mainzer Tor auf - aber jubeln durfte am Ende trotzdem wieder der Gegner. Mainz-Stürmer Burkardt nutzte einen Abwehrfehler von Amos Pieper und schob den Ball an Schlussmann Ortega vorbei zum 2:1-Sieg ins Tor.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-799871/2