Netzer lobt Leverkusener Havertz: "Er wird es machen"

Düsseldorf. Der frühere Welt- und Europameister Günter Netzer traut Kai Havertz vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen eine große Karriere zu.

"Er ist ein toller und sehr intelligenter Spieler. In jeder Aktion hat er etwas Vernünftiges vor. Das muss nicht alles gelingen, aber der Ansatz ist der richtige", sagte der 75-Jährige dem Nachrichtenportal "t-online.de".

Der Leverkusener Nationalspieler sei nicht der klassische Spielmacher wie zu seinen Zeiten, meinte Netzer. "Die Zeit damals war sehr schön, es waren teilweise große Spieler, die Mannschaften geführt haben und Spiele entschieden haben. Die heutige Zeit lässt das nicht zu."

Den 20 Jahre alten Havertz, den unzufriedene Bayer-Fans zuletzt nach schwächeren Leistungen ausgepfiffen hatten, sieht Netzer bald in den Reihen der großen Spieler. "Es ist ein langer Weg in die absolute Spitze. Er muss an sich arbeiten und Geduld haben. Er wird es machen", sagte der frühere Mittelfeldstar von Borussia Mönchengladbach und Real Madrid.