RB-Leipzig-Trainer Marsch warnt vor Frankfurter Heimstärke

Leipzig. Der Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig, Jesse Marsch, hat sein Team vor der Partie am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (18.30 Uhr/Sky) vor der Heimstärke der Hessen gewarnt.

Seit Juni 2020 hätten die Frankfurter erst ein Mal ein Spiel im heimischen Stadion verloren, sagte Marsch. Für RB werde es ein "extrem schweres" Spiel - aber es sei auch eine große Chance.

Besonders für André Silva werde die Fahrt nach Frankfurt eine Herausforderung, meinte der Trainer. Während der Portugiese in der vergangenen Saison als Stürmer bei den Hessen 28 Treffer erzielen konnte, ist seine bisherige Torausbeute bei den Leipzigern mit gerade einmal zwei Toren noch bescheiden. "Andre ist hoch motiviert und wird sicher sehr wichtig sein in diesem Spiel." Ob Silva von Beginn an auf dem Platz stehen wird, ließ der Trainer offen.

Während Marsch auf Mittelfeldspieler Dani Olmo und Konrad Leimer wieder zurückgreifen kann, müssen Verteidiger Lukas Klostermann und Stürmer Brian Brobbey zunächst noch geschont werden.

