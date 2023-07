Rose adelt Freund: Toller Mensch, absoluter Fachmann

München Marco Rose kennt Bayerns neuen Sportdirektor Christoph Freund bestens. Der Leipzig-Trainer traut seinem ehemaligen Weggefährten die große Aufgabe in München zu.

Trainer Marco Rose von RB Leipzig hat in den höchsten Tönen von Bayern Münchens neuem Sportdirektor Christoph Freund gesprochen.

„Ich kann dem FC Bayern nur gratulieren. Sie bekommen einen tollen Menschen und absoluten Fachmann, der das gut machen wird, da bin ich mir absolut sicher“, sagte Rose der Deutschen Presse-Agentur. Freund kommt von Red Bull Salzburg und wird seine neue Aufgabe in München zum 1. September antreten.

Bei den Österreichern arbeitet der 46-Jährige seit 2015 als Sportdirektor, Rose trainierte den Verein von 2017 bis 2019. „Christoph Freund ist ein Freund von mir. Wir sind, auch wenn ich schon ein paar Jahre weg bin aus Salzburg, fast wöchentlich im Austausch“, sagte Rose über die Beziehung der beiden.

Freund schaffte es mit seinem Team in Salzburg immer wieder, hoffnungsvolle Talente zu großen Aufsteigern zu entwickeln und mit beträchtlichem Transfergewinn zu verkaufen. Erling Haaland, Karim Adeyemi oder Konrad Laimer sind nur ein paar der prominenten Namen.

Für Rose war Freund ein „wichtiges Puzzleteil“ bei den Österreichern. „Weil Christoph als Salzburger für den Verein stand und den Laden dort zusammengehalten hat über viele Jahre. Aber wie ich Salzburg kenne, werden sie sich wieder so aufstellen, dass es passt. Was das Fischen in den gleichen Gewässern betrifft, glaube ich, dass jeder Top-Club in Europa nach Salzburg guckt, ob dort ein Spieler ist, der zu ihm passen kann“, sagte Rose.