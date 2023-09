Rückenprobleme: Leipzigs Werner fällt für Bayern-Hit aus

Leipzig Es reicht nicht. Timo Werner fällt gegen Bayern München aus. Zudem sieht Trainer Rose eine stark verbesserte Bayern-Mannschaft.

Timo Werner wird RB Leipzig auch im Spitzenspiel gegen Bayern München fehlen. Der Nationalstürmer fällt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit anhaltenden Rückenproblemen aus.

„Es ist so eine Art Hexenschuss“, sagte Trainer Marco Rose einen Tag vor der Partie und ergänzte:. „Es ist nicht dramatisch. Vom Rücken geht aber viel aus. Wenn es hinten zwickt, ist man eingeschränkt.“

Werner hatte bereits das Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden (3:2) verpasst. Für den 27-Jährigen kommt die Verletzung zur Unzeit. Seit Mitte August stand Werner nicht mehr in der Startelf und hatte seine lange Torlosigkeit erst am letzten Spieltag in Mönchengladbach beendet. Nun ist der Angreifer auch mit Blick auf die anstehenden Länderspiele Zuschauer.





Leipzig hat die vergangenen drei Duelle mit dem Rekordmeister nicht verloren, sogar zweimal gewonnen. Das 3:0 aus dem Supercup im August will Rose keineswegs entwerten. Er sieht mittlerweile jedoch eine stark verbesserte Münchner Mannschaft. „Gewisse Strukturen im Spiel der Bayern haben sich nicht verändert. Aber es ist ein anderer Drive drin, mehr Sauberkeit, mehr Rhythmus“, sagte der 47-Jährige. „Da haben die Bayern große Schritte nach vorn gemacht.“