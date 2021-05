Schalke trennt sich von zehn Spielern und drei Betreuern

Gelsenkirchen. Zäsur in Liga zwei: Der FC Schalke 04 stellt sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga wie erwartet komplett neu auf.

Wie der Verein mitteilte, werden die am Saisonende auslaufenden Verträge von zehn Profis nicht verlängert. Auch drei Mitglieder aus dem Betreuerstab werden gehen.

Laut Vereinsangaben enden mit dem Abstieg die Verträge von Benjamin Stambouli und Bastian Oczipka. Die ohnehin auslaufenden Kontrakte von Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi und Nabil Bentaleb werden nicht verlängert. Zudem kehren die Leihspieler William (VfL Wolfsburg), Goncalo Paciencia, Frederik Rönnow (beide Eintracht Frankfurt) und Kilian Ludewig (RB Salzburg) zu ihren Stammvereinen zurück.

Nicht aufgeführt wurden in dieser Liste die im Winter zurückgeholten Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac. Bei ihnen hofft Schalke nach Informationen des "kicker" und der "WAZ" auf eine Weiterbeschäftigung.

"Wir werden uns mit den Spielern zusammensetzen", sagte Trainer Dimitrios Grammozis, der auch in der kommenden Saison im Amt sein soll. Ebenfalls gehalten werden soll der aktuell dritte Torhüter Michael Langer. "Über ihn kann ich nur Positives berichten", sagte Grammozis.

Den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausrufen wollte Grammozis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. "Wir müssen warten, wie sich die Transfer-Periode entwickelt. Wir können nicht mit Geld um uns werfen", sagte er: "Aber wir werden eine tolle Mannschaft auf den Platz bringen."

Aus dem Betreuer-Stab werden im Sommer Athletiktrainer Quirin Löppert, Ernährungsberaterin Wiebke-Maria Schlusemann und Physiotherapeut Dennis Schmitz den Verein verlassen. Nach Angaben von Schalke gehen sie alle drei auf eigenen Wunsch.

Indes geht Schalke nach einer zermürbenden Saison mit neuer Euphorie in sein vorerst letztes Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln. "Der Sieg gegen Frankfurt hat für eine deutlich positivere Stimmung gesorgt", sagte Grammozis nach dem 4:3 gegen den Champions-League-Anwärter in der Vorwoche: "Diese Leistung hat uns angefixt. Den Rückenwind wollen wir nutzen, um uns würdig aus der Liga zu verabschieden und mit einem positiven Gefühl in den Urlaub zu gehen."

Dass die Schalker mit einem Sieg doch noch den Rekord als "schlechtester Absteiger seit Einführung der Drei-Punkte-Regel" verhindern können, spielt für Grammozis aber keine Rolle. "Seit ich hier bin, arbeite ich jede Woche gegen Negativ-Rekorde. Einer mehr oder weniger ist auch egal", sagte der 42-Jährige schmunzelnd: "Das ist nicht der Haupt-Schwerpunkt. Wir wollen aber unseren Fans, die sehr viel gelitten haben, noch einmal dieses Gefühl aus dem Frankfurt-Spiel bescheren."

Am Einsatz von Mark Uth zweifelt Grammozis nicht. Obwohl der Ex-Nationalspieler als gebürtiger Kölner sowie ehemaliger und potenziell künftiger FC-Spieler in einem Gewissenskonflikt stecken könnte, wenn er die Kölner mit in die 2. Liga schießt. "Dann hätten wir Goncalo Paciencia auch nicht gegen Frankfurt einsetzen dürfen", sagte Grammozis: "So denken wir nicht. Mark hat Vertrag bei Schalke und wird so behandelt wie jeder andere auch."

© dpa-infocom, dpa:210520-99-673951/4