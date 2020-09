Kehrt Mario Götze zum FC Bayern München zurück?

Hansi Flick hat aus Thomas Müller den besten Thomas Müller gemacht, den es je gab. Er hat Jérôme Boateng wieder zu einem praktisch unverzichtbaren Bestandteil des FC Bayern geformt. Rettet Flick nun auch die Karriere von Mario Götze? Jedenfalls soll der Triple-Trainer seinen Vorgesetzten vorgeschlagen haben, den arbeitslosen Weltmeister von 2014 zu verpflichten. Und angeblich haben Flick und Götze vergangene Woche schon telefoniert. So berichtet es die Zeitschrift „Sport-Bild“.

Götze (28) zurück nach München? „Wir müssen schon schauen, dass wir noch den einen oder anderen Spieler hinzubekommen. Und es wird auch so sein“, sagte Flick (55) am Freitag nach dem furchteinflößenden 8:0 gegen Schalke 04. Seit Wochen schon weist er darauf hin, dass der Kader zu klein ist. Thiago, Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Alvaro Odriozola stehen ihm nicht mehr zu Verfügung, wohl bald auch Javi Martinez nicht mehr. Neu sind bislang Leroy Sane, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel.

Und nun Götze? Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (65) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic (43) sind von einer Rückkehr angeblich nicht oder noch nicht angetan. Sie dürften vor dem Wirbel zurückschrecken, den ein solcher Wechsel verursachen könnte. Außerdem: Obwohl Götze zwischen 2013 und 2016 in 73 Bundesligaspielen auf immerhin 22 Tore und 21 Vorlagen kam, konnte er sich bei den Bayern unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola nicht durchsetzen.

Götze zum FC Bayern? Clubführung zurückhaltend

„Ich kenne nicht jedes Telefonat, das Hansi Flick mit irgendwelchen Spielern führt“, sagte Präsident Herbert Hainer am Mittwoch bei Bild100Sport in Frankfurt schmunzelnd über die Götze-Meldung und ergänzte: „Das wurde bei uns im Aufsichtsrat noch nicht diskutiert.“ Ein Dementi klingt anders.

Aus Sicht von Flick gäbe es gute Gründe für eine Verpflichtung. Unabhängig davon, dass er ohnehin mehr Personal braucht: Vom Dauerpressing wie in der vergangenen Saison will sich der Trainer ein wenig verabschieden, um seine Spieler in der laufenden Spielzeit nicht zu überfordern. „Wir wollen ein bisschen cleverer das Tempo rausnehmen und den Gegner laufen lassen, damit man selbst regenerieren kann“, sagte Flick. Ein ballsicherer Spieler wie Götze käme da gelegen.

Götze würde ins Bayern-Konzept passen

Götze bestätigte vergangene Woche, dass es Interesse an ihm gibt. „Zu vertraulichen Gesprächen möchte ich mich auch nicht äußern. Was ich aber sagen kann: Ich habe mich mit einigen Trainern und Vereinen in den vergangenen Wochen ausgetauscht“, berichtete er in „Bild“. Zugleich betonte er: „Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Ich will meine Karriere nicht beenden, ohne diesen Titel einmal gewonnen zu haben.“

Finanziell würde Götze den Bayern, die wegen Corona derzeit jeden Euro lieber zweimal umdrehen, wohl ins Konzept passen. Eine Ablöse kostet er nicht - und beim Gehalt würde er wohl Abstriche machen, damit Flick seine Karriere wieder in Schwung bringt.