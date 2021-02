Stuttgart will mit Verteidiger Kempf verlängern

Stuttgart. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will den bis Ende Juni 2022 laufenden Vertrag mit Verteidiger Marc Oliver Kempf verlängern.

"Kempfi wird sicherlich einer der Jungs sein, mit dem wir anfangen zu sprechen. Wir haben das schon mal miteinander vereinbart, dass wir diskutieren wollen, wie es über 2022 hinaus weitergehen kann beim VfB Stuttgart", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: "Wir sind sehr zufrieden mit Kempfi. Wir hoffen, dass es eine ganz gute Situation ist, dass wir gemeinsam eine Lösung finden."

Kempf war im Sommer 2018 vom SC Freiburg zu den Schwaben gewechselt. Vergangene Saison war er Kapitän der Stuttgarter und führte sie zum direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Auch der 26 Jahre alte Stammspieler kann sich eine Verlängerung vorstellen, wie er im Interview der "Bild"-Zeitung gesagt hatte: "Ich bin mit meinem Kopf voll beim VfB. Ich fühle mich hier wohl, wir spielen schönen Fußball", sagte Kempf: "Deshalb wäre es sicherlich keine schlechte Entscheidung, hier zu verlängern."

Beim 5:1 gegen den FC Schalke 04 am Samstag war Kempf in der 76. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. "Ich gehe davon aus, dass es nur Kopfschmerzen waren am Ende und nicht eine Gehirnerschütterung ist. Ich hoffe, dass er am Dienstag wieder normal auf dem Trainingsplatz steht", sagte Mislintat.

