Trainer Baum: Schalker Team "wie eine Ketchup-Flasche"

Gelsenkirchen. Fußball-Trainer Manuel Baum vom FC Schalke 04 neigt zuweilen zu unterhaltsamen Vergleichen. Sein Team komme ihm vor "wie eine Ketchup-Flasche", sagte der 41 Jahre alte Bayer in einer Video-Medienrunde.

Wenn man sie das erste Mal aufschraube, dann komme erstmal nichts. "Man muss von oben ganz fest drauf klopfen, bis irgendwann mal alles rauskommt. Wir sind gerade noch am Klopfen. Aber wenn das dann mal raus kommt, dann haben wir wieder alle Spaß miteinander. Und da glaube ich dran", erklärte Baum.

Schalke ist seit 21 Spielen sieglos und tritt am Freitag (20.30 Uhr) in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an. Der bis dato letzte Erfolg in der Meisterschaft gelang dem Revierclub am 17. Januar 2020 beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Baum löste Vorgänger David Wagner am 30. September nach dem zweiten Spieltag dieser Saison als Cheftrainer der Königsblauen ab.

© dpa-infocom, dpa:201029-99-134033/2