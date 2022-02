VfB Stuttgart Trainer Matarazzo zu Kritik an Mislintat: "kein Alleingang"

Stuttgart. Pellegrino Matarazzo hat Sportdirektor Sven Mislintat gegen Kritik verteidigt. "Ich spüre es nicht, eine One-Man-Show. Ich kann nur sagen, dass wir eine Einheit sind", sagte der Coach des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart: "Es ist kein Alleingang."

Zuletzt hatte es unter anderen vom früheren VfB-Trainer Armin Veh Kritik am Auftreten des Clubs und an Mislintat gegeben. Auch Stuttgarts Präsident Claus Vogt hatte zuvor Mislintat in Schutz genommen. Der schwäbische Club sei "keine One-Man-Show, war er nicht und wird er auch nicht sein", hatte Vogt dem Pay-TV-Sender Sky gesagt.

Als Tabellenvorletzter sind die Stuttgarter in Abstiegsgefahr und stehen vor einem wichtigem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum.

