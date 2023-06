TSG Hoffenheim holt Österreicher Grillitsch zurück

Zuzenhausen Florian Grillitsch kehrt nach einem Jahr zum Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zurück. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits von 2017 bis 2022 für die TSG spielte, wechselt ablösefrei von Ajax Amsterdam zu den Kraichgauern.

Florian Grillitsch kehrt nach einem Jahr zum Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zurück. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits von 2017 bis 2022 für die TSG spielte, wechselt ablösefrei von Ajax Amsterdam zu den Kraichgauern.

Der österreichische Nationalspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026, teilte der Verein mit.

„Grillo ist ein herausragender Fußballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war und auch in Zukunft sein kann. Er soll mit seiner Erfahrung nicht nur auf dem Platz eine dominante Rolle einnehmen, sondern auch innerhalb der Mannschaft und in der Kabine als Führungspersönlichkeit vorangehen“, begründete Hoffenheims Profichef Alexander Rosen die erneute Verpflichtung von Grillitsch.

Der Österreicher kam 2017 von Werder Bremen erstmals zur TSG, für die er bisher 130 Bundesligaspiele absolvierte. In der vergangenen Saison hatte Grillitsch bei Ajax eine neue sportliche Herausforderung gesucht, konnte sich beim niederländischen Topclub aber nicht durchsetzen.