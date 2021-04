Köln. Der neue Trainer Friedhelm Funkel muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Köln auf unbestimmte Zeit auf Ismail Jakobs verzichten.

Der U21-Nationalspieler hat sich nach Vereinsangaben im Training eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Details zur Verletzung und möglichen Ausfallzeit gaben die Kölner nicht an. Jakobs lief für den FC in dieser Saison in 21 von 28 Bundesliga-Spielen auf, meist im linken offensiven Mittelfeld.

