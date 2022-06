Union verlängert Vertrag mit Angreifer Sheraldo Becker

Berlin. Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Sheraldo Becker verlängert. «Es ist ein gutes Zeichen, dass wir einen Leistungsträger wie Sheraldo länger an uns binden konnten», sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, in einer Mitteilung.

Über die Länge des neuen Kontraktes machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben. Becker sagte: «Wir haben in den letzten Jahren unglaubliches zusammen erreicht, und gemeinsam mit dem Verein und der Mannschaft habe auch ich mich weiterentwickelt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.»

Der 27 Jahre alte surinamische Nationalspieler steht seit der ersten Bundesliga-Spielzeit der Eisernen 2019/2020 in Berlin unter Vertrag. In der vergangenen Saison spielte er vor allem in der Rückrunde stark auf, kam in 28 Ligaspielen auf vier Tore und sechs Vorlagen. Immer wieder war auch über einen möglichen Abgang des schnellen Stürmers spekuliert worden. Der Europa-League-Teilnehmer hat in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger abgegeben, zuletzt am Wochenende Torjäger Taiwo Awoniyi.

