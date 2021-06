VfB Stuttgart verlängert Ausleihe von Mavropanos

Stuttgart. Konstantinos Mavropanos spielt auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart.

Der schwäbische Fußball-Bundesligist hat den 23 Jahre alten Abwehrspieler - wie bereits in der vergangenen Spielzeit - vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal ausgeliehen und sich eine Kaufoption gesichert. Man habe mit dem Londoner Verein eine sinnvolle Lösung gefunden, sagte Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat in einer Vereinsmitteilung. Mavropanos absolvierte in der Vorsaison 22 Pflichtspiele für die Stuttgarter und zählte dabei zu den zweikampfstärksten VfB-Spielern.

