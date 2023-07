VfL Wolfsburg besiegt SC Freiburg im Test mit 3:2

Wolfsburg Die Fußballer des VfL Wolfsburg haben ein Testspiel gegen den Bundesligarivalen SC Freiburg für sich entschieden.

Die Niedersachsen setzten sich in der Partie im österreichischen Zams über zweimal 60 Minuten mit 3:2 gegen die Breisgauer durch.

Maximilian Breunig (21. Minute) und Mika Baur (66.), die beide vor allem in der zweiten Mannschaft des SC zum Einsatz kommen, hatten die Freiburger mit 2:0 in Führung gebracht. Maximilian Philipp (76.), Lukas Nmecha (78./Elfmeter) und Tiago Tomas (87.) drehten das Spiel dann noch zugunsten der Wolfsburger. Das Team von VfL-Trainer Niko Kovac erwartet am ersten Bundesliga-Spieltag am 19. August (15.30 Uhr/Sky) Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Freiburg startet ebenfalls am 19. August mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.