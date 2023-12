Werder Bremen verlängert Vertrag mit Romano Schmid

Bremen Romano Schmid hat sich zu einem wichtigen Spieler bei Werder Bremen entwickelt. Auch in Zukunft wird der Österreicher das grün-weiße Trikot tragen.

Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Romano Schmid vorzeitig verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mit. Über die Vertragslaufzeit machten die Grün-Weißen wie immer keine Angaben. Der 23 Jahre alte Österreicher spielt seit Sommer 2020 für die Norddeutschen und hat sich inzwischen zu einem absoluten Stammspieler entwickelt.

„Romano hat in den letzten Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat während seiner Zeit bei Werder sein Debüt als A-Nationalspieler Österreichs gefeiert, und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist“, sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz.

Schmid wechselte im Januar 2019 von RB Salzburg zu Werder, wurde dann aber direkt an den Wolfsberger AC in seiner Heimat verliehen. Erst im Sommer 2020 kam er an die Weser und absolvierte seitdem 103 Pflichtspiele für die Bremer.