Wintereinbruch: Spiel Bielefeld gegen Bremen gefährdet

Düsseldorf. Die Austragung der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen am Sonntagabend (18.00 Uhr) ist wegen des heftigen Wintereinbruchs gefährdet.

Dies berichtet der "Sportbuzzers". Bei Temperaturen von minus sechs Grad und anhaltenden Schneefällen könnte die Partie am Vormittag abgesagt werden. "Wir werden um 9.00 Uhr eine Platzbegehung machen", sagte Arminias Medienchef Daniel Mucha.

Auch die Autobahn A2 von Dortmund in Richtung Hannover ist zwischen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost wegen des massiven Schneefalls am Sonntagmorgen zeitweise gesperrt worden. Der Winterdienst war am Bielefelder Berg nicht mehr mit dem Räumen der Fahrbahn hinterhergekommen. Nach rund zwei Stunden wurde die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. "Der Verkehr auf den Autobahnen läuft wegen des Schneechaos in weiten Teilen zähfließend", schrieb die Polizei bei Twitter.

