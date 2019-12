Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Tore Köln, zwei Platzverweise Bayer

Köln. Dank Joker Jhon Cordoba und zwei Platzverweisen des Gegners hat der 1. FC Köln ausgerechnet im rheinischen Derby gegen Bayer Leverkusen seine Talfahrt in der Fußball-Bundesliga gestoppt.

Die Kölner gewannen mit 2:0 (0:0), feierten den ersten Sieg im vierten Spiel unter dem neuen Trainer Markus Gisdol und gaben am 15. Spieltag den letzten Platz wieder an Mitaufsteiger SC Paderborn ab. Der 18 Minuten zuvor eingewechselte Cordoba (73.) und der starke Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw (84.) schossen die Tore.

Bayer stoppte sich drei Tage nach dem Champions-League-Aus auf dem erneuten Weg in die Königsklasse selbst mit einer schwachen Leistung und Platzverweisen gegen Aleksandar Dragovic (Gelb-Rot, 62.) und Leon Bailey (77.). Für den Jamaikaner Bailey, nach zwei Toren beim 2:1 in München noch der gefeierte Mann, war es die zweite Rote Karte binnen sechs Wochen. Er hatte Kingsley Ehizibue ins Gesicht geschlagen.

Gisdol hatte vor dem Spiel mit der Startelf-Nominierung von Jan Thielemann auf der rechten Außenbahn überrascht. Der 17-Jährige hatte zuvor noch nie im Kader der Profis gestanden. Er zeigte bis zur Auswechslung (56.) viel Engagement, zahlte aber auch einige Male Lehrgeld bei leichten Ballverlusten, vergab in der 34. Minute eine große Torchance überhastet und sah nach einem unnötigen Foul an der Seitenlinie Gelb (38.). Zusammen mit Noah Katterbach (18) und Ismail Jakobs (20) standen gleich drei erst kürzlich in den Profi-Kader aufgerückte Eigengewächse in der Anfangsformation des FC.

Insgesamt nahm Gisdol nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin sechs Änderungen vor. Sein Kollege Peter Bosz änderte die Startelf gegenüber der 0:2-Niederlage in der Champions League am Mittwoch gegen Juventus Turin auf vier Positionen. Kai Havertz, der mit 20 Jahren und 186 Tagen Nationalmannschafts-Kollege Timo Werner als jüngsten Bundesliga-Spieler mit 100 Einsätzen ablöste, spielte eine Stunde auf der rechten Seite, dann im Sturm. Er war erneut nicht gut im Spiel und sah zudem auch noch Gelb wegen einer Schwalbe (40.).

In der Partie der beiden Vereine mit dem am engsten beieinander liegenden Stadion pressten die Kölner ungewohnt früh. Das überraschte die Leverkusener, die lange uninspiriert und halbherzig agierten. Chancen gab es bis zur Pause bestenfalls drei. Für die Gäste, als FC-Torhüter Timo Horn den Ball vor Moussa Diaby wegfaustete (21.), für die Kölner durch den diesmal starken Hector (26.), der den Ball nicht richtig traf, und Thielmann. Ein Tor von Anthony Modeste zählte wegen Abseits nicht (44.).

Nach der Pause wirkte Bayer zielstrebiger, doch der Platzverweis für Dragovic änderte das Spiel. Rafael Czichos hatte die Riesenchance zum 1:0, köpfte aber aus drei Metern drüber (69.). Kurz darauf war Cordoba erfolgreich. Nach Baileys Undiszipliniertheit war das Spiel für Bayer in doppelter Unterzahl gelaufen.