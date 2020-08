Bundespräsident Steinmeier beglückwünscht den FC Bayern

München. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem FC Bayern München und dessen Trainer Hansi Flick zum Gewinn der Champions League gratuliert.

"Sie runden damit eine Saison ab, in der Sie bereits die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal eindrucksvoll gewonnen haben. Hunderttausende Fans und Fußballfreunde in Deutschland und auf der Welt konnten zwar im Stadion nicht dabei sein, haben aber von zu Hause mitgefiebert. Fußball verbindet uns - auch in Zeiten von Corona!", heißt es in dem Glückwunschschreiben. "Ihre großartigen Leistungen sind ein Riesenerfolg für Ihre Mannschaft und für den deutschen Fußball insgesamt", schrieb Steinmeier. Die Bayern hatten Paris Saint-Germain im Finale am Sonntagabend mit 1:0 bezwungen.

© dpa-infocom, dpa:200824-99-286324/2