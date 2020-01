Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Pott bleibt bei „3 Essen“

Auch die 8. Auflage des Fußball-Mitternachts-Hallenturniers der Spielgemeinschaft Pforten/Lusan sah in über vier Stunden gutklassigen Fußball, viel Spannung, tolle Tore, gewolltes Fairplay und wieder denselben Sieger der Vorjahre: den 3-Essen-Footballclub Gera.

Das Freizeitteam, gespickt mit Spielern von der Verbands- bis in die Kreisoberliga (u.a. Heuschkel, Warning, Gehrt, Schneider), gewann in der Panndorfhalle zum dritten Mal in Folge und darf nun den Pokal mit nach Hause nehmen.

In der Auftaktpartie Pforten gegen die JFC Allstars hatte Bosse Struz beim 5:1 seiner ehemaligen JFCer das erste Turniertor erzielt, am Ende stand der starke Schnitt von genau vier Treffern pro Spiel zu Buche (72 gesamt). Viele rasante Partien sahen die 367 zahlenden Zuschauer, in denen auch der spätere Letzte, OTG Gera, nicht enttäuschte. Der Gastgeber, im Vorjahr auf einem hinteren Platz eingekommen, wollte nach dem Turniersieg 2015 wieder einmal weiter vorn einkommen und schaffte immerhin den Sprung ins kleine Finale. Zahlreiche torreiche Spiele gab es zu bestaunen, in denen u.a. Großenstein den VfL Gera 5:2, JFC die OTG 1902 mit 6:3, Pforten/Lusan die Amateure des FSV Zwickau in einem begeisternden Spiel 6:2 oder auch Turniersieger 3-Essen-Footballclub den Gastgeber im Halbfinale 5:2 besiegte.

In der Vorrunde gab es aber ein 0:0 zwischen Großenstein und Münchenbernsdorf, wie im Endspiel nach zwölf Minuten zwischen dem JFC und den 3-Essen auch. Der Pokalverteidiger setzte sich im fälligen Neunmeter-Schießen knapp 3:2 durch und ließ den Pokal in seinen Besitz übergehen, da er ihn zum dritten Mal in Folge gewann.

Während des Spiels um Platz drei liefen die Uhrzeiger gleichzeitig über die Zwölf, das hieß, es war bereits Sonnabend. Und genau da hatte der Pfortener Oliver Pohl seinen 31. Geburtstag, den er während der laufenden Partie gegen Großenstein (1:2) zur Kenntnis nahm.

Christian Heymann (SG Pforten) und Phlipp Lässig (VfL) waren mit fünf Treffern die besten Torschützen, Philipp Kropfelder aus Großenstein war der beste Keeper und als bester Spieler des 8. Mitternachtsturniers erwies sich der Münchenbernsdorfer Daniel Böhme.