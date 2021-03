Deutsche U21 erwartet Rumänien mit "Aggressivität und Wucht"

Will mit Deutschlands U21 gegen Rumänien das EM-Weiterkommen klar machen: Stefan Kuntz.

Budapest Ein Punkt reicht der deutschen U21 gegen Rumänien fürs Viertelfinale. Der Einzug in die K.o.-Phase wäre das Erreichen des Minimalziels. Ein Ausnahmetalent ist angeschlagen.

Die komplizierte Rechenaufgabe für den Viertelfinal-Einzug im Gruppen-Showdown löste Stefan Kuntz ohne Probleme.

Doch dass der deutschen U21-Nationalmannschaft schon ein Remis in der letzten Vorrunden-Partie gegen Rumänien am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben) für das Ticket zur K.o.-Phase reicht, ändert für den 58-Jährigen nichts an der Herangehensweise. "Wir können jetzt nicht sagen, wir können Rumänien rückwärts spielen", sagte der Nationaltrainer. "Da müssen wir nochmal voll 100 Prozent Gas geben." Ob dann erstmals Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko nach seiner Schienbeinprellung mithelfen kann, war zunächst weiter offen.

Das Erreichen des Minimalziels Viertelfinale wäre auch für Kuntz ein bemerkenswerter Erfolg mit einer Fußballer-Generation, die über deutlich weniger Erfahrung in der Bundesliga und im A-Nationalteam verfügt als ihre Vorgänger. "Wenn es die Aufgabe ist, Spieler für die A-Nationalmannschaft vorzubereiten, kann man daran schon recht deutlich sehen, dass wir gerade ein kleines Loch haben", sagte Kuntz, der Überlegungen über seine mögliche Zukunft als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw auf nach dem Turnier vertagt hatte.

Kuntz' erfolgreiche Arbeit mit der aktuellen U21-Generation in schwierigen Corona-Zeiten und vor allem die starke Entwicklung des Teams im bislang noch kurzen Turnierverlauf wird verbandsintern registriert. "Er wäre ein hervorragender Kandidat", sagte der Sportliche Leiter Nationalmannschaften des DFB, Joti Chatzialexiou, mit Blick auf einen möglichen Bundestrainer Kuntz der "Bild". "Er hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist, der super mit den Spielern umgeht, viel Feingefühl hat. Er hat eine tolle Entwicklung gemacht."

Diese Entwicklung soll nun mit dem Viertelfinal-Einzug fortgesetzt werden. Mit einem Sieg hätte die DFB-Auswahl auch Rang eins in der Gruppe sicher und damit den möglicherweise leichteren Gegner im Viertelfinale, das am 31. Mai ausgespielt wird. Gedanken darüber macht sich das Team aber nicht. "Früher oder später kommen sowieso gute Gegner. Deswegen kann es uns eigentlich egal sein", sagte der Mainzer Jonathan Burkardt, zuletzt Tor-Vorbereiter beim wichtigen 1:1 gegen die Niederlande. Dänemark, Frankreich oder Russland heißen die möglichen deutschen Kontrahenten im Falle eines Weiterkommens.

Doch bevor Kuntz mit seinem Team über die K.o.-Runde des wegen der Corona-Pandemie zweigeteilten Turniers nachdenkt, steht erst einmal Rumänien im Fokus. Beim zweiten EM-Platz 2019 bezwang Kuntz' damalige Elf die Rumänen, deren A-Nationalteam am Sonntag 0:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft verlor, mit 4:2. "Die haben eine unglaubliche Mentalität, die laufen unglaublich an", prophezeite Kuntz im Sport1-"Doppelpass". "Es ist eine extreme Hingabe da zum Fußball und von daher wird das nochmal ein hartes Stückchen Arbeit."

U21-Toptorjäger Lukas Nmecha war bereits beim Halbfinal-Erfolg 2019 dabei und kennt die Rumänen daher gut. "Das wird ein Spiel mit Härte, aber wir haben mehr Qualität", sagte der 22-Jährige. Ein kleiner Vorteil könnte sein, dass bei den Rumänen die Stammspieler George Ganea - Sohn des Ex-Stuttgarters Ioan Viorel Ganea - und Marius Marin nach ihrer jeweils zweiten Gelben Karte gesperrt fehlen. Zudem gehören einige Profis aus dem Team von 2019 - darunter Ianis Hagi, Sohn des früheren Weltstars Gheorghe Hagi - inzwischen zum A-Team.

Auf mögliche Schwächen beim Gegner will sich im deutschen Lager niemand verlassen, genauso wenig wie auf das Ergebnis des Parallelspiels. Gewinnen die Niederländer nicht gegen Ungarn, wäre Deutschland auch bei einer Niederlage weiter. "Wir wollen voll unser Spiel spielen und uns auf uns konzentrieren", sagte Verteidiger Amos Pieper. Das Wichtigste bleibt für ihn ohnehin das Vertrauen in die eigene Stärke: "Wir haben alles in der Hand und das ist der entscheidende Punkt", sagte er.

Die möglichen Aufstellungen:

Deutschland: Dahmen (FSV Mainz 05/22 Jahre/4 U21-Länderspiele) - Vagnoman (Hamburger SV/20/6), Pieper (Arminia Bielefeld/23/6), Schlotterbeck (1. FC Union Berlin/21/9), Raum (SpVgg Greuther Fürth/22/4) - Maier (Arminia Bielefeld/22/14), Dorsch (KAA Gent/23/10) - Baku (VfL Wolfsburg/22/10), Berisha (Red Bull Salzburg/22/9), Burkardt (FSV Mainz 05/20/7) - Nmecha (RSC Anderlecht/22/15)

Rumänien: Vlad (FCSB Bukarest/21/8) - Harut (FCSB Bukarest/22/4), Ciobotariu (CFR Cluj/22/3), Pascanu (SD Ponferradina/22/25) - Boboc (FC Vitorul Constanta/21/13), Itu (CFR Cluj/21/4), Oadida (FCSB Bukarest/23/8), Ciobanu (FC Vitorul Constanta/23/19), Morutan (FCSB Bukarest/21/12) - Petre (UTA Arad/23/15), Matan (Columbus Crew SC/21/7)

Schiedsrichter: Guillermo Cuadra Fernandez (Spanien)

© dpa-infocom, dpa:210328-99-05834/6