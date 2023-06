DFB-Abschlusstraining ohne Werner - Applaus für Havertz

Frankfurt/Main Bundestrainer Hansi Flick kann für Länderspiel gegen die Ukraine mit Ausnahme von Angreifer Timo Werner sowie Ilkay Gündogan und Robin Gosens mit allen Akteuren planen.

Bundestrainer Hansi Flick kann für Länderspiel gegen die Ukraine mit Ausnahme von Angreifer Timo Werner sowie Ilkay Gündogan und Robin Gosens mit allen Akteuren planen.

Der Leipziger Werner fehlte am Sonntag in Frankfurt am Main beim Abschlusstraining.

Der 27-Jährige wird wegen einer Sprunggelenksblessur auch am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen ausfallen. Werner hatte die Hoffnung geäußert, eventuell bis zum zweiten Testspiel am kommenden Freitag in Warschau gegen Polen fit zu werden.

Gündogan wird nach dem Champions-League-Triumph mit Manchester City am Samstag in Istanbul ebenso wie Inter Mailands Final-Verlierer Gosens erst nach dem 1000. Länderspiel am Dienstag oder Mittwoch zum DFB-Team stoßen. Beide sollten Flick dann gegen Polen und zum Saisonabschluss am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien zur Verfügung stehen.

Applaus für Geburtstagskinder

Vor Beginn der Trainingseinheit am Sonntagvormittag auf dem Frankfurter DFB-Campus gab es bei einer kurzen Ansprache von Flick auf dem Platz Applaus für zwei Geburtstagskinder. Nationalspieler Kai Havertz ist 24 Jahre alt geworden, Physiotherapeut Wolfgang Bunz 66. Seit 1998 gehört Bunz zum medizinischen Betreuerkreis der Nationalmannschaft.