DFB-Frauen im November zweimal gegen Weltmeister USA

Frankfurt/Main. Die deutschen Fußballerinnen fordern zum Jahresabschluss gleich zweimal die Weltmeisterinnen aus den USA.

Das Team des EM-Zweiten trifft bei seiner Länderspielreise am 11. November (01.00 Uhr MEZ) in Fort Lauderdale/Florida und am 13. November in Harrison/New Jersey (23.00 Uhr MEZ) auf die amerikanische Auswahl. Die US-Mannschaft führt derzeit die FIFA-Weltrangliste vor Deutschland an.

«Spiele gegen die USA - und dann auch noch im Land der Weltmeisterinnen, wo der Fußball der Frauen einen sehr hohen Stellenwert hat - sind immer etwas ganz Besonderes. Einen schöneren Abschluss für dieses denkwürdige Jahr kann man sich nicht wünschen», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer DFB-Mitteilung.

Die Reise ist wichtiger Bestandteil der Vorbereitung auf die WM im nächsten Sommer in Australien und Neuseeland. Davor bestreitet die Mannschaft um Kapitänin Alexandra Popp noch eine Testspiel gegen Frankreich am 7. Oktober (20.30 Uhr/ARD) in Dresden.

