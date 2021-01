DFB-Pokalfinale der Frauen verlegt

Frankfurt/Main. Das Finale im DFB-Pokal der Frauen findet erst am 30. Mai in Köln statt. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bunds. Grund für die Verlegung um einen Tag vom ursprünglichen Termin am 29. Mai sind Überschneidungen mit anderen Großereignissen, teilte der DFB mit.

Gleichzeitig verabschiedete der Verband der Rahmenterminkalender für die Saison 2021/2022. Demnach startet die Saison am 21. und 22. August mit der ersten Runde um den DFB-Pokal. Die Frauen-Bundesliga geht vom 27. bis 29. August in ihre neue Spielzeit. Die Winterpause ist zwischen dem 20. Dezember und dem 3. Februar geplant. Beendet wird die Saison mit dem 22. Spieltag am 15. Mai 2022.

