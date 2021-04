DFB-Team spielt in Innsbruck gegen Dänemark

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft am 2. Juni in Innsbruck auf Dänemark.

Frankfurt/Main. Das erste EM-Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark am 2. Juni steigt in Innsbruck. Dies hat das DFB-Präsidium beschlossen.

Beide Teams befinden sich zum Zeitpunkt der Partie im Trainingslager in Tirol, daher habe sich der Austragungsort aus logistischen und organisatorischen Gründen angeboten, teilte der Verband mit.

Da die DFB-Auswahl wegen der Corona-Pandemie in der EM-Vorbereitung nicht vor Publikum spielen könne, nutze man die Nähe nach Innsbruck, "um in der ohnehin kurzen Vorbereitung aufgrund des Wegfalls der Reisetätigkeiten ein bisschen Zeit für Training und Regeneration zu gewinnen", sagte Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

Die EM-Generalprobe bestreitet das Team von Bundestrainer Joachim Löw am 7. Juni in Düsseldorf gegen Lettland. Voraussichtlich am 10. Juni wird die DFB-Auswahl ihr Turnierquartier in Herzogenaurach beziehen. In der EM-Vorrunde trifft Deutschland jeweils in München auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).

