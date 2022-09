Dortmunds Bellingham für England gegen Deutschland dabei

London. Borussia Dortmunds Jungstar Jude Bellingham ist im Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft für die kommenden Spiele in der UEFA Nations League.

Nationalcoach Gareth Southgate berief den 19-Jährigen in sein Aufgebot für die Partien gegen Italien und Deutschland, wie der Verband bekannt gab. Nicht im Kader steht Ex-BVB-Profi Jaden Sancho. Trotz Formanstiegs bei Manchester United wartet der 22-Jährige weiterhin auf seine erste Berufung seit Oktober 2021.

Die englische Mannschaft (20.45 Uhr) spielt am 23. September in Mailand in einer Neuauflage des EM-Finals gegen Europameister Italien. Drei Tage später empfangen die Three Lions in London Deutschland.

Auf sein Debüt im Nationalmannschafts-Dress darf hingegen Ivan Toney hoffen. Der 26-Jährige machte vergangene Saison in der Premier League mit zwölf Toren für den FC Brendford auf sich aufmerksam und traf in dieser Saison schon sechs Mal. Angeführt wird das 28-Mann-Aufgebot von Kapitän Harry Kane von den Tottenham Hotspur.

© dpa-infocom, dpa:220915-99-776003/2 (dpa)