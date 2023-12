DFB-Pokal Eintracht in Saarbrücken mit Götze in der Startelf

Frankfurt/Main Mit Mario Götze in der Startelf peilt Eintracht Frankfurt beim Bayern-Bezwinger 1. FC Saarbrücken den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals an.

„Die Partie hat einen extrem hohen Stellenwert. Der DFB-Pokal hat den vergangenen Weg der Eintracht extrem begleitet. Wir wissen um die Bedeutung dieses Wettbewerbs und haben richtig Bock“, sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller vor dem Gastspiel beim Fußball-Drittligisten am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).

Dabei soll Ex-Weltmeister Götze, der am vergangenen Sonntag im Bundesligaduell beim FC Augsburg (1:2) erst nach 64 Minuten eingewechselt wurde, wieder von Beginn an im Mittelfeld wirbeln. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, dass Mario gegen Augsburg nicht startet. Das war abgesprochen, denn wir wollen ihn für morgen in maximaler Frische. Es geht dabei darum, ihn in einen optimalen Rhythmus zu bringen“, sagte Toppmöller am Dienstag.