Erster Sieg im ersten Spiel für Tottenham-Coach Mourinho

London.José Mourinho ist bei FC Tottenham ein erfolgreicher Einstand gelungen. In seinem ersten Spiel als Coach gewannen die Spurs mit 3:2 (2:0) bei West Ham United.

Die Tore für den Champions-League-Finalisten schossen Son Heung-min (36.), Lucas Moura (43.) und Harry Kane (49.). Bei den Gastgebern traf Michail Antonio (73.) und Angelo Ogbonna (90+6).

"Am Ende was es nicht das Wichtigste, 3 oder 4:0 zu gewinnen oder wunderschön zu spielen, sondern zu gewinnen - ganz egal wie", sagte Mourinho dem Fernsehsender "BT Sport" nach der Partie. Für Tottenham war es der erste Auswärtssieg seit Januar. Für die Jungs, die nach so langer Zeit ohne Auswärtssieg eine mentale Barriere gehabt hätten, sei dieser Sieg sehr wichtig, freute sich der neue Coach.

Mourinho wurde erst kürzlich als neuer Chefcoach bei dem Premier League-Club vorgestellt. Tags zuvor hatten sich die Spurs von Mauricio Pochettino getrennt und damit auf den schlechten Saisonstart mit nur 14 Punkten aus zwölf Spielen reagiert.

Der 56-jährige Portugiese Mourinho war zuletzt Trainer von Manchester United, musste aber Mitte Dezember 2018 nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp gehen.