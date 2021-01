Ex-Bundesligaprofi Sokratis wechselt zu Olympiakos

Kehrt in seine Heimat Griechenland zurück: Sokratis.

Rückkehr in die Heimat

Piräus. Der frühere Bundesligaprofi Sokratis wechselt vom FC Arsenal zurück in seine Heimat zu Olympiakos Piräus. Wie der griechische Spitzenclub mitteilte, erhält der 32 Jahre alte Abwehrspieler einen Vertrag bis 2023.

Zuvor war sein Vertrag in London aufgelöst worden. Sokratis spielte in der Fußball-Bundesliga für Werder Bremen und Borussia Dortmund, mit dem BVB gewann er 2017 den DFB-Pokal. In der Nationalmannschaft gab er bereits 2008 unter dem damaligen Auswahltrainer Otto Rehhagel sein Debüt.

