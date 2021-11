FC Barcelona übermächtig: Hoffenheims Frauen verlieren

Kassierten in Barcelona eine Niederlage: Trainer Gabor Gallai (M) im Kreis der Hoffenheimer Spielerinnen.

Sant Joan Despí. Die Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim haben in der Champions League bei Titelverteidiger FC Barcelona die befürchtete Lehrstunde erhalten.

Der Bundesligist unterlag dem überlegenen spanischen Rekordmeister im dritten Gruppenspiel mit 0:4 (0:3). In der Tabelle der Gruppe C liegt das Team von Trainer Gabor Gallai vor dem Rückspiel am 17. November mit drei Punkten auf dem dritten Platz hinter Barcelona (9) und dem FC Arsenal (6).

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor 2068 Zuschauern im Estadi Johan Cruyff glänzte Spielführerin Alexia Putellas, "Europas Fußballerin des Jahres", mit Treffern per Freistoß (20. Minute) und nach einem Fehler der ansonsten starken Torhüterin Martina Tufekovic (34.). Jennifer Hermoso (5.) und Marta Torrejón (74.) erzielte die weiteren Tore. Zappenduster sah es für beide Mannschaften nach einer Stunde aus, als zweimal ganz kurz das Flutlicht ausfiel.

Die TSG hatte zum Auftakt 5:0 gegen die Däninnen von HB Køge gewonnen, dann aber ein 0:4 bei Arsenal kassiert. Nur zwei Mannschaften kommen in jeder Gruppe weiter.

Von Anfang an liefen die Hoffenheimerinnen dem übermächtigen Gegner fast nur hinterher. Die wenigen Angriffsversuche über Nationalspielerin Jule Brand und Torjägerin Nicole Billa endeten ohne eine klare Chance für die Gäste. Aitana Bonmati traf nach der Pause noch den Pfosten für die Barça-Frauen, die TSG konnte die zweite Halbzeit aber etwas offener gestalten. Barcelona führt auch die nationale Liga ohne Punktverlust mit neun Siegen und 54:2 Toren an. Das Finale in der Königsklasse hatte der Club im Mai mit 4:0 gegen Chelsea FC Women gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:211110-99-947324/2