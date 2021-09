FC Bayern: Coman-Comeback nach Herz-OP rückt näher

München. Flügelstürmer Kingsley Coman nähert sich beim FC Bayern München nach einer kleinen Operation am Herzen dem Comeback. Der französische Fußball-Nationalspieler konnte beim deutschen Rekordmeister wieder teilweise mit dem Team trainieren.

Der 25 Jahre alte Coman musste sich nach dem ersten Gruppenspiel in der Champions League beim FC Barcelona (3:0) vor zwei Wochen einem Eingriff am Herzen unterziehen. Beim Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Dynamo Kiew dürfte der Offensivspieler wohl noch nicht wieder zum Münchner Kader gehören.

Coman war wegen "eines leichten zusätzlichen Herzschlags, der eine kleine Herzrhythmusstörung" auslöste, operiert worden, wie Trainer Julian Nagelsmann nach dem Eingriff berichtet hatte. Wegen der Probleme hatte der Franzose phasenweise kurzzeitig über Atemprobleme geklagt. Diese wurden bei dem Eingriff durch eine Verödung behoben.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-382223/2

