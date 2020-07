Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FC Bayern startet Vorbereitung - Klose steigt bald ein

Der Kurzurlaub ist schon wieder zu Ende. Nach einer 13-tägigen Verschnaufpause nimmt der FC Bayern am heutigen Montag die Vorbereitung auf den noch ausstehenden Wettbewerb in der Champions League auf.

Der Meister und Pokalsieger rechnet sich auch für die Fortsetzung in der Fußball-Königsklasse Titelchancen aus. Das nächste Ziel sei "natürlich das Finale der Champions League", hatte Trainer Hansi Flick bereits zwei Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals das Maß vorgegeben.

Bevor es aber überhaupt zur Endrunde vom 12. bis 23. August in Lissabon kommen kann, wartet auf die Münchner noch eine Achtelfinal-Aufgabe. Im Rückspiel muss gegen den FC Chelsea in der heimischen Arena das Viertelfinal-Ticket gelöst werden. Nach dem 3:0 im Hinspiel sollte das aber kein großes Problem werden.

FAHRPLAN: Nach dem ersten Corona-Test steht am Dienstag das erste Cyber-Training, also eine Online-Einheit, an. Auch am Mittwoch wird so geübt, ehe vom 23. bis 25. Juli Kleingruppen-Training vorgesehen ist. Mannschaftstraining soll vom 26. Juli an stattfinden.

NEUZUGÄNGE: Die drei Neuzugänge Leroy Sané (Manchester City), Tanguy Nianzou (Paris Saint-Germain) und Alexander Nübel (FC Schalke) trainieren in dieser Woche erstmals mit der neuen Mannschaft zusammen. In der Champions League sind sie aber noch nicht mit dabei.

WARNUNG: Die Fans spekulieren schon über ein Viertelfinale gegen den FC Barcelona und Lionel Messi oder ein Halbfinale gegen Real Madrid oder Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola. Doch erst einmal steht der FC Chelsea an. "Wir denken von Spiel zu Spiel, und damit sind wir in dieser Saison bislang sehr gut gefahren. Sollten wir das Viertelfinale erreicht haben, würden wir erst dann den Fokus auf den Sieger SSC Neapel gegen den FC Barcelona lenken", hatte Kapitän Manuel Neuer vor dem Urlaub gewarnt.

TRAINERSTAB: Der prominente Neuzugang im Trainerstab wird auch bald in neuem Amt erwartet. Als neuer Co-Trainer ist der frühere Weltklassestürmer Miroslav Klose von diesem Sommer an im Flick-Team dabei. Laut "Kicker" wird Klose aber nicht mit zum Endrundenturnier nach Lissabon reisen. Der 42-Jährige, der die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert, soll sich dann in München um die Neuzugänge und Talente kümmern.

