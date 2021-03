Rot-Weiß Erfurt übernimmt Container und einigt sich mit Ex-Präsident Rombach

Erfurt. Das Streitthema Container auf dem Trainingsgelände gehört nun der Vergangenheit an: Der FC Rot-Weiß Erfurt und Ex-Präsident Rolf Rombach konnten sich einigen.

Die monatelangen Verhandlungen zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Ex-Präsident Rolf Rombach als Vermieter der Container auf dem Trainingsgelände Cyriaksgebreite sind nun zu einem Abschluss gekommen. Rückwirkend zum 1. März habe man eine langfristige Einigung erzielt, teilte der Verein mit. „Die Übernahme erfolgte auf der Grundlage eines Mietkaufmodells. Wir danken Herrn Rombach für die unkomplizierten Verhandlungen und sein gezeigtes Entgegenkommen bei den Konditionen“, heißt es in einer Erklärung von Rot-Weiß.

Der Verein muss nun noch einen Mietvertrag mit der neu gegründeten FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH schließen, die den Spielbetrieb des Oberliga-Teams abwickelt und ebenso wie der Nachwuchs im Cyriaksgebreite trainiert.

Rombach hatte die Container im Jahre 2016 für 170.000 Euro errichten lassen und damals für monatlich 2900 Euro an den Verein vermietet. Der alte Mietvertrag war am 31. Oktober 2020 ausgelaufen, danach un­terzeichnete man eine neue Vereinbarung. Nun wurde eine langfristige Einigung erzielt. Rot-Weiß bezeichnet die Übernahme der Containeranlage in Eigenbetrieb als wichtigen Schritt zur Sicherung der Nachwuchs- und Vereinsarbeit.

Das könnte Sie auch interessieren: